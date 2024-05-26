Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Marco Di Bello oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti. Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko, Serdar Dursun.

İstanbulspor; Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Modestas, Özcan, Vefa, Mamadou.