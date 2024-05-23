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Alanya'da drift yapmanın sonu 32 bin lira ceza oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen yabancı uyruklu araç sürücüsüne 32 bin 233 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Alanya'da drift yapmanın sonu 32 bin lira ceza oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan yabancı uyruklu araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından bir alışveriş merkezi önünde 07 ASY 766 plakalı aracın drift yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda drift yapan yabancı uyruklu otomobil sürücüsünü yakaladı. Yakalanan şahsa drift atmaktan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süre ile el koyuldu. Drift yapılan araç ise kiralık olması sebebiyle otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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