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Aksaraylı Ayakkabı Tamircisi Turgut Kılıç, Uluslararası İyilik Ödülü Aldı

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Aksaray'da bisikletiyle gezerek çöplerden topladığı gıdalarla hayvanları besleyen ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç, '7. Uluslararası İyilik Ödülleri' programında ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Kılıç, 'Çok mutluyum, şükürler olsun' dedi.

Aksaray'da bisikletiyle gezerek çöplerden topladığı gıdalarla hayvanları besleyen ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç, '7. Uluslararası İyilik Ödülleri' programında ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Turgut Kılıç, "Çok mutluyum, şükürler olsun" dedi.

Bisikletiyle bir bir gezdiği sokaklardaki çöp konteynerlerinden topladığı ekmek ve gıdalarla hayvanları besleyen ve sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntüleriyle insanların beğenisini toplayan Aksaraylı Turgut Kılıç (58), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyeye davet edildi. 2 gün önce Türkiye Diyanet Vakfının organize ettiği '7. Uluslararası İyilik Ödülleri' programına katılan Turgut Kılıç'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iyilik ödülü verildi. Ödülünü aldıktan sonra Aksaray'a gelen Kılıç, halen bisikletiyle sokak sokak gezip topladığı gıdalarla hayvanları beslemeye devam ederken, aldığı ödülle çok mutlu olduğunu söyledi.

"Çok mutluyum, şükürler olsun" diyen Turgut Kılıç, "Onlar bizi çok güzel ağırladılar, gezdirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun hepsinden. Bu ödül uluslararası iyilik ödülüydü ve Cumhurbaşkanımızın elinden aldım elhamdülillah. Çok mutluyum, şükürler olsun. Çok güzel bir duygu. Ben Rabbimin rızası için çıktım ortaya. Bundan sonra da yine devam edeceğim" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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