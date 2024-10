AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele oryantasyon eğitimi düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Yeşilay Ağrı Şubesi iş birliği ile AİÇÜ'de öğrenim gören öğrencilere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele Oryantasyon Eğitimi" düzenlendi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, Yeşilay Derneği Ağrı Şube Başkanı Cihangir Arslan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi çeşitli türleri bulunan bağımlılığın bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine, aile ilişkilerinin zedelenmesine ve toplumsal yapı üzerinde olumsuz etkilerin oluşmasına neden olduğunu, bundan dolayı da bağımlılıkla mücadelenin hem bireysel hem de toplumsal bir öncelik haline geldiğini söyledi.

Üniversite olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Prof. Dr. Genişel, "Kıymetli öğrenciler, eğer bağımlı olacaksanız güzel ülkemize, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize bağımlı olun. Sizler için her türlü güzel imkanların sağlandığı bu huzurlu ortamda herhangi bir sorun yaşadığınızda bunu Üniversitemizin ilgili birimleriyle paylaşmaktan uzak durmayın. Üniversitemizin Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu, Psikolojik Danışmalık Birimi ve tüm birimlerinin yanı sıra Yeşilay da her zaman yanınızda olacaktır" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mucip Genişel'in yaptığı programda Doç. Dr. Burcu Gökmen "Teknoloji Kullanımında Farkındalık", Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aka "Bağımlılığın Tanımı, Gelişimi ve Birey Üzerindeki Psikolojik Etkiler", Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Şahin "Tarihte İlaç Algısındaki Farkındalıklar" ve Yeşilay Derneği Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan "Bağımlılıkla Mücadele: Tedavi ve Önleme Stratejileri" konuları hakkında birer sunum yaptı. - AĞRI