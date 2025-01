Ahmet Fikret Kileci'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

TİM Başkan Vekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gazeteciliğin önemine ve gazetecilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Kileci, toplumun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesinde gazetecilerin oynadığı kritik rolün altını çizerek, basının özgürlüğü ve gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Kileci, gazetecilerin her zaman kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu taşıdıklarını da ifade etti. "Gazetecilik, yalnızca bir meslek değildir, aynı zamanda toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve demokrasiyi koruma görevini üstlenen bir sorumluluktur" diyen Kileci, "Gazeteciler, her gün, zaman zaman zorlu şartlarda, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi için büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Onların bu fedakarlığı, toplumun temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Basının özgürlüğü, sadece gazeteciler için değil, tüm toplum için büyük bir anlam taşır. Gazetecilerin doğruyu söyleme ve halkı bilgilendirme noktasında karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması, sağlıklı bir toplum yapısının inşa edilmesinde kritik bir adımdır. Gazetecilerin, şehri ve bölgesini en iyi şekilde yansıtan haberler yaparak hem yerel hem de ulusal düzeyde ekonomik gelişime katkı sağlamaları, sanayi ve ticaretin ilerlemesi için önemli bir kaynaktır. Bu anlamda, gazeteciler, toplumsal kalkınmanın bir parçasıdır ve daha sağlıklı bir ekonomik ortamın oluşturulmasında etkin rol oynarlar. Gazeteciler, toplumun gerçekleri öğrenmesini sağlayan, doğruyu söyleyen ve halkı bilgilendiren kişilerdir. Her gün zorluklarla karşılaşsalar da, doğru bildiklerinden vazgeçmeden halkı bilgilendirmeye devam etmektedirler. Bu fedakarlıkları ve gayretleri için kendilerine minnettarız. Tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyorum" ifadelerine yer verdi.