Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Gazze için Üretim Yapıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi'nde öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler Gazze'deki kadın ve çocuklar için giyim ürünleri üretiyor. Yardım kampanyası kapsamında üretilen ürünler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Nakış kurslarındaki makineler Gazzedeki kadın ve çocuklar için çalışıyor.

Sandıklı Halk Eğitimi Merkezinde öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yenidoğan seti, eşofman takımı bere ve atkı dikiyor.

İlçede aralarında usta öğretici ve kursiyer ile gönüllülerin de bulunduğu yaklaşık 100 kadın, Halk Eğitim Merkezlerinde "Makinelerimiz Gazze için çalıştı" sloganı ile üretime başladı. Kursiyerler, öğretmen ve usta öğreticilerin tasarladığı battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, kazak, hırka, bere, eşofman takımından oluşan 620 parça ürün üretildi.

Yardım kampanyası kapsamında üretilen ürünler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sandıklı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven, usta öğretici, öğretmen ve kursiyerlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Sandıklı Gazze İnsan Hakları Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title