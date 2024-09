Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına yerleştirmesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşen törende Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi yapıldı. Bakan Göktaş'ın katıldığı ve noter huzurunda gerçekleştirilen törende 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına yerleştirildi.

"Vatan için yapılan her fedakarlık bizim için çok büyük bir anlam taşıyor"

Törende konuşarak şehitlere ve gazilere büyük bir minnet borçlu olduklarını söyleyen Göktaş, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin fedakarlıklarıdır. Milletimizin huzur ve güven dolu bir ülkede yaşamasını mümkün kılan gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, 'Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığına borçluyuz. 'Bu anlamda her bir şehidimizi, her daim sonsuz bir saygı ve minnetle yad ediyoruz. Nesiller boyu hatırlanacak gazilerimizi her zaman başımızın tacı yapıyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, vatan için yapılan her fedakarlık bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sizlere, yanınızda olduğumuzu hissettirmek, ihtiyaçlarınıza cevap vermek için her zaman tüm imkanlarımızla seferber olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar her konuda sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişlettik "ifadelerini kullandı.

"Üstleneceğiniz bu görevler, aynı zamanda aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sizlere emanetidir"

Gazilerle, şehitlerin ve gazilerin ailelerine daha huzurlu bir gelecek sağlamak için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Göktaş, "Bugün gerçekleştireceğimiz atamalarla, ailelerimize ve gazilerimize yeni bir imkan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu atamalar, bir istihdam imkanı sunmanın ötesinde milletimizin sizlere olan vefa duygusunun bir ifadesidir. Üstleneceğiniz bu görevler, aynı zamanda aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sizlere emanetidir. Bunu hiçbir zaman unutmadan, çalışma hayatınızı sürdürmeniz en büyük arzumuzdur. Sizlerin bu görevleri başarıyla yerine getireceğinize ve devletimize en iyi şekilde hizmet edeceğinize inancımız tamdır. Bu duygularla sözlerime son verirken sizlere tekrar görevlerinizde başarılar diliyorum. Yarın 19 Eylül Gaziler Günü. Bugünkü törenimiz vesilesiyle vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin gününü kutluyorum. Fedakarlığınız, cesaretiniz ve vatan sevginiz, her daim hafızalarımızda ve kalplerimizde yaşayacak. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu. - ANKARA