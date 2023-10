2'inci Uluslararası 3D Gençlik Festivali 27 Ekim'de Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında muhteşem bir demokrasi şölenine imza atmaya hazırlanıyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile düzenlenen 2'inci Uluslararası Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleşecek. "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Demokrasi Tecrübesi", "Dijitalleşme ve Toplumsal Dönüşüm" ve "Eskişehir'de Genç Olmak" konu başlıklarının ele alınacağı festivalin kortej yürüyüşü ise 26 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile Türkiye'de ve Eskişehir'de ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali'nin ikincisi, 27 Ekim 2023 Cuma günü başlayacak. Kanlıkavak Parkında yapılacak olan 2'inci Uluslararası 3D Gençlik Festivali, 3 gün sürecek. 29 Ekim 2023 Pazar günü sona erecek olan festival, toplumun tüm kesimlerinin siyasal katılım ve yönetişim bilincini artırmayı hedefliyor. 2'inci Uluslararası 3D Gençlik Festivali'nin startı, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Kortej yürüyüşü ile verilecek. Saat 16.30'da Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi önünden başlayacak kortej yürüyüşü, festivalin yapılacağı Kanlıkavak Parkı'nda sona erecek.

BU YIL ALANDA 3 ÇADIR OLACAK

Festival alanında geçen yıldan farklı olarak, bu yıl üç çadır bulunacak. A, B ve C adı verilen çadırlarında Dinleme, Diyalog, Dayanışma ile Denge ve Denetleme Ağı Etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festivalin açılış seremonisi 27 Ekim Cuma günü saat 11.30'da yapılacak. Seremoninin ardından da A, B ve C çadırlarında etkinliklere başlanacak. Festivalin ilk günü A ve B çadırlarında "Dijitalleşme ve Toplumsal Dönüşüm", "Demokrasinin Türkiye'de Asırlık Yolculuğu" ile "Aktif Vatandaşlık ve Z Kuşağı" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alınacak. Denge ve Denetleme Ağı Etkinliklerinin düzenleneceği C çadırında ise "Yerel Demokrasi Atölyesi-I" ve "Denge Denetleme Oyunu" gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR'E YENİ BİR ORMAN KAZANDIRILACAK

Odunpazarı Belediyesi, 2'inci Uluslararası 3D Gençlik Festivali kapsamında Odunpazarı'na yeni bir orman kazandıracak. Festivalin ikinci günü olan 28 Ekim Cumartesi günü çalışmalar "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına 2. Odunpazarı 3D Gençlik Festivali Hatıra Ormanı" ağaç dikim etkinliği ile başlayacak. Hatıra Ormanı 75. Yıl Mahallesinde yer alacak. Ağaç dikim etkinliği, festival katılımcılarının da katılımı ile saat 10.00'da başlayacak. Ağaç dikimi etkinliğinin ardından çadırlardaki etkinliklere geçilecek. Festivalin ikinci gününde A ve B çadırlarında "Sosyal Medya mı Toplumu, Toplum mu Sosyal Medyayı Yönlendiriyor?" ve "Dijital Dönüşümün Toplumsal Etkileri: Distopya mı Ütopya Mı?" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alınacak. C çadırında ise "Genç Düşünce Enstitüsü" tarafından "Türkiye'de Gönüllülük Yasası" konuları işlenecek. Türkiye Kent Konseyleri tarafından C çadırında "Kent Konseylerinin Yerel Demokrasiye Katkıları" konulu bir söyleşi düzenlenecek. Aynı gün C çadırındaki etkinlikler Denge ve Denetleme Ağı'nın "İngilizce paneli" ve "Yerel Demokrasi Atölyesi-II" ile devam edecek. Festivalin üçüncü ve son günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise A ve B çadırlarında "Genç İstihdamı ve Girişimcilik", "Gençlik ve Deprem" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alınacak. Denge ve Denetleme Ağı ise C çadırında Yerelden Küresele İklim ve Çevre Sorunlarını ele alacak ardında da Yerel Demokrasi Atölyesi-III gerçekleştirilecek.

TÜM GÜN ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Festival boyunca gençlerin, siyasi parti temsilcilerinin, STK'ların ve diğer tüm katılımcıların bu konular hakkında görüşleri dinlenecek, sorun tespiti yapılacak ve çözüm önerileri ele alınacak. Festival programı boyunca dinleme, diyalog, dayanışma ile denge ve denetleme ağı etkinliklerinin yanı sıra gençlik konserleri, dans gösterileri, çeşitli oyun aktiviteleri, workshoplar ve atölye çalışmaları ile çeşitli sergiler yapılacak. Ayrıca festivale Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş şehirleri olan Keçiören Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Jakova Belediyesi, Razgrad Belediyesi, Lefke Belediyesi, Melikgazi Belediyesi de katılacak. Kardeş şehirler festivalin son günü halk dansları gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirecek. 2'inci Uluslararası 3D Gençlik Festivali ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, https://3dfestival.org adresinden bilgi edinebilecek.