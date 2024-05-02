Koton giyim markasının kime ait olduğu merak ediliyor. Yakın zamanda halka arz olan Koton şirketi, birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, halka arz öncesi Koton şirketinin ne zaman kurulduğunu ve kime ait olduğunu merak ediyor. KOTON kimin? Koton şirketinin sahibi kim?

KOTON NE ZAMAN KURULDU?

1988'de Kuzguncuk'ta açılan 25 metrekarelik bir mağaza ile başlayan hikayemizi, bugün 29 ülkede 437 mağaza ve 7900 çalışanımız ile sürdürüyoruz. Kreatif kadromuzla modaya yön verirken yılda 300 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırlıyoruz. Adaylarımıza ve çalışanlarımıza global, yenilikçi, fırsatlarla dolu ve kendilerini geliştirebilecekleri bir şirkette kendi başarı hikayelerini yazmayı vaat ederek "Gelişimim KOTON'da, Kariyerim KOTON'da" değer önermesinde bulunuyor.

KOTON ŞİRKETİ KİME AİT?

Koton, yaklaşık 8.500'den fazla çalışanı ve 275'i Türkiye'de 159'u yurt dışında olmak üzere toplam 434 mağaza ile 28 ülkede bulunan ve merkezi İstanbul olan mağazalar zinciridir. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Koton, 1988 yılında İstanbul'da Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu. Asıl meslekleri subay ve öğretmen olan Yılmaz çifti ihraç fazlası ürünleri satmak amacıyla ufak bir dükkân ile ticarete atıldı. Çift, dükkânın büyük ilgi görmesi üzerine mesleklerinden ayrılarak tamamen mağazacılık ve tekstil ile uğraşmaya başladı. 1995 yılında kendi üretimini yapmaya başlayan Koton, ilk yurt dışı mağazasını 1996 yılında Almanya'nın Münih şehrinde açtı. 2015 yılı Aralık ayı itibari 434 mağazası bulunan Koton, Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede mağazalarının 159'u yurt dışında bulunmaktadır.