Emekli Temmuz maaş zammı olup olmayacağı merak ediliyor. Emekliler ve asgari ücretli çalışanlar yapılacak olan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında emekli zammı yüzde kaç olacak?

2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI KAÇ OLDU?

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı netleşecektir.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Temmuz emekli maaş zam oranı 3 Temmuz 2024 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacaktır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmıştı. Yapılan bu zamla da 11 bin 402 lira olan asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira oldu.

TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILACAK MI?

Katıldığı canlı yayında asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirten Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu, nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuzda artış yapılmayacak. Bu belli şartlar altında gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.