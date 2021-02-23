Yenişehir Belediyesi ulaşım ağı çalışmalarını sürdürüyor

Yenişehir Belediyesi, yeni imar yollarının yapımı ile ilçede şehir içi ulaşım ağını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri artan nüfusla orantılı olarak yeni yerleşim yerlerinde vatandaşlardan gelen talep ve yapılan planlar çerçevesinde yeni imar yollarını açıyor.

Açılan yeni imar yollarının mahallelerin gelişmesi ve konutlaşma açısından da büyümesine olanak sağladığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Gelişime açık, tercih edilen bir bölge olan Yenişehir ilçemizin bazı mahallelerinde yapılaşma hızla artış gösteriyor. Belediye olarak yeni imar yollarını açarak gelişime katkı sağlıyoruz. Ekiplerimiz bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta hizmetler gerçekleştiriliyor. Yeni imar yollarının yanı sıra daha önce yerleşim olmasına rağmen hiç yolu olmayan bölgelerde de yeni yollarımızı açıyoruz. Yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin