Yeni Malatyasporlu Fofana, Acquah ve Lukoki'den ırkçılığa tepki
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Yeni Malatyasporlu Fofana, Acquah ve Lukoki'den ırkçılığa tepki

09.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:14
Yeni Malatyasporlu Fofana, Acquah ve Lukoki'den ırkçılığa tepki

Yeni Malatyasporlu futbolcular Moryke Fofana, Afriyie Acquah ve Jody Lukoki ırkçılığa karşı olduklarını ifade etti.

Yeni Malatyasporlu futbolcular Moryke Fofana, Afriyie Acquah ve Jody Lukoki ırkçılığa karşı olduklarını ifade etti.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine Yeni Malatyasporlu futbolcular da sessiz kalmadı. Fildişili oyuncu Fofana, "Irkçılığa hayır' ifadelerini kullanırken, Ganalı Acquah, "Irkçılığa hayır, siyahların hayatı da önemlidir" dedi. Kongolu Jody Lukoki ise "Irkçılığa hayır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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