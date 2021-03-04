Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:38
Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşındaki tesislerde sarı-siyahlı takım antrenmanı, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Kenan Doğulu Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:41:12. #1.15#
title