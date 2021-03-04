Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
04.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:38
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşındaki tesislerde sarı-siyahlı takım antrenmanı, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş