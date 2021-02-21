Yemenli hükümet yetkilisi, Husilerle esir takası görüşmelerinin gelişme kaydedilmeden bittiğini belirtti
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Yemenli hükümet yetkilisi, Husilerle esir takası görüşmelerinin gelişme kaydedilmeden bittiğini belirtti

21.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:46
Yemenli hükümet yetkilisi, Husilerle esir takası görüşmelerinin gelişme kaydedilmeden bittiğini belirtti

Yemen hükümetinden bir yetkili, İran destekli Husilerle yaklaşık bir aydır Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin herhangi bir gelişme kaydedilmeden sonlandığını bildirdi.

Yemen hükümetinden bir yetkili, İran destekli Husilerle yaklaşık bir aydır Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin herhangi bir gelişme kaydedilmeden sonlandığını bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'deki görüşmelerde hükümet tarafının bazı tavizler vermesine rağmen Husilerin esir takası müzakerelerinin bu turunu engellemek için her türlü yolu denediğini söyledi.

Karşı tarafın görüşmeleri aksatmak için olmayan esirlerin isimlerini vererek serbest bırakılmalarını istediğini ileri süren hükümet yetkilisi, Husilerin ellerinde bulunan 4 gazetecinin takas edilmesi teklifini de reddettiğini belirtti.

Yemenli yetkili ayrıca, hükümetin, görüşmelerin bu turunun başarılı olabilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden Husilere baskı yapılmasını talep ettiğini ancak herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Husilerden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ve Husiler, daha önce yaptıkları açıklamalarda, birbirlerini Ürdün'ün başkenti Amman'da 24 Ocak'ta başlayan esir takası görüşmelerinin başarısız olması için çalışmakla suçlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Amman'da bir araya gelmişti.

Birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1050'den fazla mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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