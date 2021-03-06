Yemenli diplomat Katar'la ilişkilerin yeniden başlayacağını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yemenli diplomat Katar'la ilişkilerin yeniden başlayacağını söyledi

06.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:30
Yemenli diplomat Katar'la ilişkilerin yeniden başlayacağını söyledi

Yemenli bir diplomat, ülkesinin Katar'la 2017 yılında kesilen diplomatik ilişkilerinin yeniden başlaması için gereken düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Yemenli bir diplomat, ülkesinin Katar'la 2017 yılında kesilen diplomatik ilişkilerinin yeniden başlaması için gereken düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen diplomatik kaynak, yapılan düzenlemelerle ilişkilerin "birkaç gün içerisinde" kurulabileceğini belirtti.

Diplomatik kaynak, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tekrar başlamasıyla eşzamanlı olarak Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek'in Doha'ya bir ziyarette bulunarak Katarlı yetkililerle görüşeceğini sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili olarak şu ana kadar Yemen ve Katar makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ardından Katarla diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle beraber, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Husilere destek verdiği gerekçesiyle Katar'ı Yemen'de görev yapan askeri koalisyondan çıkarmıştı. Katar makamları ise Husilere destek verdiği iddialarını yalanlamıştı.

Körfez ülkelerindeki krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemenli diplomat Katar'la ilişkilerin yeniden başlayacağını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 00:31:53. #1.15#
title