Yemen hükümetinden GGK'ye "özerklik ilanından derhal vazgeçin" çağrısı Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanından bir an önce vazgeçme çağrısında bulunarak, aksi takdirde Riyad Anlaşması'nın baltalanmasından sorumlu olacaklarını bildirdi.

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanından bir an önce vazgeçme çağrısında bulunarak, aksi takdirde Riyad Anlaşması'nın baltalanmasından sorumlu olacaklarını bildirdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GGK'yi sözde özerklik ilanından derhal vazgeçmeye çağırdı.

Hadrami, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun GGK'nin özerklik ilanına ilişkin yaptığı açıklamadan sonra GGK, gecikmeden pervasızca yapılan sözde ilanından vazgeçmeli ve doğru yola dönerek Riyad Anlaşmasını uygulamalı." ifadelerini kullandı.

Bakan, aksi takdirde GGK ile destekçilerinin, yalnızca Riyad Anlaşması'nın değil Yemen'deki barış sürecinin de baltalanmasından sorumlu olacaklarını belirtti.

Yemen hükümetinin Riyad Anlaşması'nın maddelerini uygulamak için ciddi adımlar attığının ancak GGK'nin tam aksi şekilde davrandığının altını çizen Hadrami, "Sözde özerklik ilanında ısrar, Riyad Anlaşması'nın uygulanması için sarf edilen çabaları bombalamak ve bu anlaşmayı reddettiğini açıklamaktır." ifadelerine yer verdi.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, BAE destekli GGK'nin özerklik ilanı üzerine, Riyad Anlaşması'nı iptal edecek adımlardan uzak durulması gerektiğini vurgulamıştı.

Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşmasından tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Kaynak: AA