İzmir 19 Mayıs Konserleri 2024! 19 Mayıs ücretsiz etkinlik ve konserler nerede? Hangi sanatçı nerede konser verecek?

İzmir 19 Mayıs konserleri 2024 araştırılırken İzmir'de ücretsiz konserleri hangi sanatçı nerede vereceği gündeme geliyor. 19 Mayıs etkinlikleri ülke genelinde coşku ve sevinçle kutlanıyor. İzmir 19 Mayıs Konserleri 2024! 19 Mayıs ücretsiz etkinlik ve konserler nerede? Hangi sanatçı konser verecek? Detaylar haberimizdedir…

İZMİR 19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER 2024

İzmir Gençlik Festivali 18-20 Mayıs 2024 Programı açıklandı.

18 Mayıs Cumartesi 2024

10:00-15:00 Kamp Alanına Servislerle Ulaşım ve Kayıt

İkram Saatlerimiz

13:00-14:00 Öğle Yemeği

18:00-19:30 Akşam Yemeği

Spor Etkinlikleri Programı 14:00-19:00

Ayak Tenisi

3'lük Atış Turnuvası

Halat çekme

Masa Tenisi Turnuvası

Satranç Turnuvası

Tüm gün etkinlikleri:

Tenis, Langırt, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol

Atölye ve Sosyal Etkinlik Programı 14:00-19:00

Gençlik Politikaları – Toplum Gönüllüleri Vakfı

Gençlik Stratejisi için Gençlik Katılım Atölyesi- Sosyal İklim Derneği

Erasmus+ Yurtdışı Fırsatları ve Deneyim Paylaşımı– Cosmos Gençlik Derneği

Genç Sağlığı Atölyesi Kutu Oyunu – UNFPA İzmir Gençlik Merkezi

Pi Gençlik Derneği

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü-Eşit İzmir Atölye

Resim Atölyesi- İzmir Art

19:00-20:00 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cemil TUGAY gençler ile buluşması

Kültür Sanat ve Gece Etkinlik Programı

16:00-20:00 İzmir Art VR Gözlüğü Etkinliği

19:30-21:00 Konser

21.00-24.00 REDBULL Dj Performans ve Etkinlikleri

Deniz Etkinliği 10:00-17:00 saatleri arasında saat başı servisle sağlanacaktır.

19 Mayıs Pazar 2024

İkram Saatlerimiz

09:30-10:30Kahvaltı / Çorba

13:00-14:00 Öğle Yemeği

18:00-19:00 Akşam Yemeği

Atölye ve Sosyal Etkinlik Programı 10:00-19:00

İzBB Kent Konseyi Gençlik Meclisi

Ayrımcılık Karşıtı Kutu Oyunu - İzBB Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü

Barista Atölyesi-Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü

Seramik Atölyesi-Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü

Gençlerle Rezilyans Temalı Atölye – Sosyal Projeler ve Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü

Kumaş Çanta Boyama Atölyesi-Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü

Spor Etkinlikleri Programı 9:30:00-19:00

Zumba/Dans Etkinliği

Ayak Tenisi

3'lük Atış Turnuvası

Halat çekme

Masa Tenisi Turnuvası

Satranç Turnuvası

Tüm gün etkinlikleri:

Tenis, Langırt, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol

Kültür Sanat ve Gece Etkinlik Programı

13:00-20:00 İzmir Art VR Gözlüğü Etkinliği

19:30-24:00 Sahne Gençlerin

3 Farklı Öğrenci Topluluğu Konseri

Deniz Etkinliği 10:00-17:00 saatleri arasında saat başı servisle sağlanacaktır.

19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER NEREDE OLACAK 2024?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ücretsiz konserlerin nerede olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl mutluluk ve heyecanla kutlanacak olan 19 Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkinlik takvimleri oluşuyor.

19 MAYIS'TA HANGİ SANATÇI NEREDE KONSER VERECEK 2024?

19 Mayıs'ta ücretsiz konser verecek olan sanatçılar gündeme geliyor. Bununla birlikte, büyükşehirlerin konser takvimi yeni oluşmakta. İstanbul'da 19 Mayıs Pazar günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" verecektir.

Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü, Opera Sahnesi'nde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" verilecektir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz konser ve etkinlik takvimi resmi olarak açıkladığında haberimiz güncellenecektir.