İzmir 19 Mayıs Konserleri 2024! 19 Mayıs ücretsiz etkinlik ve konserler nerede? Hangi sanatçı nerede konser verecek?
İzmir 19 Mayıs 2024 ücretsiz etkinlikler ve konserler nerede olacak sorusu araştırılırken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat kaçta olacağı gündeme geliyor. 19 Mayıs ücretsiz etkinlik ve konserler nerede? Hangi sanatçı konser verecek? İzmir 19 Mayıs Konserleri 2024!
İzmir 19 Mayıs konserleri 2024 araştırılırken İzmir'de ücretsiz konserleri hangi sanatçı nerede vereceği gündeme geliyor. 19 Mayıs etkinlikleri ülke genelinde coşku ve sevinçle kutlanıyor. İzmir 19 Mayıs Konserleri 2024! 19 Mayıs ücretsiz etkinlik ve konserler nerede? Hangi sanatçı konser verecek? Detaylar haberimizdedir…
İZMİR 19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER 2024
İzmir Gençlik Festivali 18-20 Mayıs 2024 Programı açıklandı.
18 Mayıs Cumartesi 2024
10:00-15:00 Kamp Alanına Servislerle Ulaşım ve Kayıt
İkram Saatlerimiz
13:00-14:00 Öğle Yemeği
18:00-19:30 Akşam Yemeği
Spor Etkinlikleri Programı 14:00-19:00
Ayak Tenisi
3'lük Atış Turnuvası
Halat çekme
Masa Tenisi Turnuvası
Satranç Turnuvası
Tüm gün etkinlikleri:
Tenis, Langırt, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol
Atölye ve Sosyal Etkinlik Programı 14:00-19:00
Gençlik Politikaları – Toplum Gönüllüleri Vakfı
Gençlik Stratejisi için Gençlik Katılım Atölyesi- Sosyal İklim Derneği
Erasmus+ Yurtdışı Fırsatları ve Deneyim Paylaşımı– Cosmos Gençlik Derneği
Genç Sağlığı Atölyesi Kutu Oyunu – UNFPA İzmir Gençlik Merkezi
Pi Gençlik Derneği
Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü-Eşit İzmir Atölye
Resim Atölyesi- İzmir Art
19:00-20:00 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cemil TUGAY gençler ile buluşması
Kültür Sanat ve Gece Etkinlik Programı
16:00-20:00 İzmir Art VR Gözlüğü Etkinliği
19:30-21:00 Konser
21.00-24.00 REDBULL Dj Performans ve Etkinlikleri
Deniz Etkinliği 10:00-17:00 saatleri arasında saat başı servisle sağlanacaktır.
19 Mayıs Pazar 2024
İkram Saatlerimiz
09:30-10:30Kahvaltı / Çorba
13:00-14:00 Öğle Yemeği
18:00-19:00 Akşam Yemeği
Atölye ve Sosyal Etkinlik Programı 10:00-19:00
İzBB Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Ayrımcılık Karşıtı Kutu Oyunu - İzBB Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü
Barista Atölyesi-Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü
Seramik Atölyesi-Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü
Gençlerle Rezilyans Temalı Atölye – Sosyal Projeler ve Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kumaş Çanta Boyama Atölyesi-Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü
Spor Etkinlikleri Programı 9:30:00-19:00
Zumba/Dans Etkinliği
Ayak Tenisi
3'lük Atış Turnuvası
Halat çekme
Masa Tenisi Turnuvası
Satranç Turnuvası
Tüm gün etkinlikleri:
Tenis, Langırt, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol
Kültür Sanat ve Gece Etkinlik Programı
13:00-20:00 İzmir Art VR Gözlüğü Etkinliği
19:30-24:00 Sahne Gençlerin
3 Farklı Öğrenci Topluluğu Konseri
Deniz Etkinliği 10:00-17:00 saatleri arasında saat başı servisle sağlanacaktır.
19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER NEREDE OLACAK 2024?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ücretsiz konserlerin nerede olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl mutluluk ve heyecanla kutlanacak olan 19 Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkinlik takvimleri oluşuyor.
19 MAYIS'TA HANGİ SANATÇI NEREDE KONSER VERECEK 2024?
19 Mayıs'ta ücretsiz konser verecek olan sanatçılar gündeme geliyor. Bununla birlikte, büyükşehirlerin konser takvimi yeni oluşmakta. İstanbul'da 19 Mayıs Pazar günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" verecektir.
Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü, Opera Sahnesi'nde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" verilecektir.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz konser ve etkinlik takvimi resmi olarak açıkladığında haberimiz güncellenecektir.