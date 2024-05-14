BİM AKTÜEL 14 MAYIS KATALOĞU! 14 Mayıs Salı günü BİM indirimli ürünleri!
BİM AKTÜEL 14 MAYIS KATALOĞU! 14 Mayıs Salı günü BİM indirimli ürünleri! BİM, 14 Mayıs Salı gününe özel indirimli ürünlerini müşterileriyle buluşturacak. Marketin aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler, BİM müşterilerinin yoğun ilgisini çekecek gibi görünüyor. Bu indirim fırsatını kaçırmamak için BİM mağazalarına uğramanızı tavsiye ederiz.
14 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel kataloğu bugün yayınlandı! Yarın raflardaki yerini alacak ürünler arasında bulunan pilavlık pirinç sadece 119 TL! Ayrıca, lezzetli soslu piliç kanat da 95 TL'ye satışa sunulacak. Tıraş bıçağı arayanlar için ise kaçırılmayacak bir fırsat var, sadece 215 TL! Bu fırsatları kaçırmamak için hazır olun! BİM AKTÜEL 14 MAYIS KATALOĞU! 14 Mayıs Salı günü BİM indirimli ürünleri!
14 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yeni BİM aktüel indirim kataloğu geldi! Her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı günü için birbirinden cazip fırsatlar var. Göz atmak için sabırsızlanıyorsanız, işte 14 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi!
- Efsane İthal Pilavlık Pirinç - 119 TL
- Söke Tam Buğday Unu - 22,50 TL
- Saban Bulgur Pilavlık - 119,50 TL
- Verde Pirina Yağı Hafif Lezzetler - 149 TL
- Tamek Garnitür - 27,50 TL
- Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir - 74,50 TL
- Tukaş Domates Salçası - 89,50 TL
- Torku Sucuk Dana Kangal - 175 TL
- Erpiliç Soslu Piliç Kanat - 95 TL
- Oba Makarna - 9,75 TL
- Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı - 139,50 TL
- Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 89,50 TL
- Papia Biocare Kağıt Havlu - 79 TL
- Kotex Natural Günlük Ped İnce - 29,50 TL
- Gilette Venüs Breeze Tıraş Bıçağı - 215 TL
- Mangalet Mangal Kömürü - 99 TL
- Voit Deodorant - 75 TL
- Selin Parfümlü Kolonya - 49,50 TL