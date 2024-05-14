14 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel kataloğu bugün yayınlandı! Yarın raflardaki yerini alacak ürünler arasında bulunan pilavlık pirinç sadece 119 TL! Ayrıca, lezzetli soslu piliç kanat da 95 TL'ye satışa sunulacak. Tıraş bıçağı arayanlar için ise kaçırılmayacak bir fırsat var, sadece 215 TL! Bu fırsatları kaçırmamak için hazır olun! BİM AKTÜEL 14 MAYIS KATALOĞU! 14 Mayıs Salı günü BİM indirimli ürünleri!

14 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Yeni BİM aktüel indirim kataloğu geldi! Her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı günü için birbirinden cazip fırsatlar var. Göz atmak için sabırsızlanıyorsanız, işte 14 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi!