Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürmek suçuyla 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mart ayında başlayan duruşmada, Bishimbayev'in eşine saldırıda bulunduğu anların görüntüleri yayınlandı. Bishimbayev, daha önce rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezası almış, ancak üç yıl sonra af ve şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.

"MASUMUM" DEDİ, DARP ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mart ayında başlayan 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın ölümüne ilişkin davanın son duruşmasında Bishimbayev'in, saldırı anları mahkeme salonunda izlendi. Eski bakan, masum olduğunu söylemiş ve 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın kendi yaraları nedeniyle öldüğünü iddia etmişti.

EŞİNİ TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

Ancak bu iddialar güvenlik kamerası görüntüleriyle çürütülmüş oldu. Nukenova'nın ölü bulunduğu restorana ait güvenlik kameralarına yansıyan anlarda Bishimbayev'in eşini tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü.

"KIZIM 8 SAAT BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜ"

Nukenova'nın annesi, kızının 8 saat boyunca işkence gördüğünü ve Kafasına aldığı darbeler sonucu beyin travması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

ESKİ BAKANIN İLK VUKUATI DEĞİL

Mayıs-Aralık 2016 tarihleri arasında ekonomi bakanı olarak görev yapan Bishimbayev daha önce rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kalmıştı. Petrol zengini 20 milyon nüfuslu Kazakistan'da elit kesimin çeşitli suçlardan kurtulduğuna dair çok sayıda örnek yaşandı ve bu durum halkın hukuk sistemine olan güvensizliğini de artırdı.