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19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs okullar tatil mi, kapalı mı?

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19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs okullar tatil mi, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Ancak vatandaşlar ve öğrenciler, 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını ve okulların tatil olup olmadığını merak ediyorlar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Öğrenciler ve diğer vatandaşlar, bu günün resmi tatil olup olmadığını ve okulların durumunu merak ediyor olabilirler. Peki, 19 Mayıs'ta resmi tatil mi? Okullar, 19 Mayıs'ta tatil mi, yoksa normal olarak işliyor mu? 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs okullar tatil mi, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu özel gün vesilesiyle gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Farklı disiplinlerde 30 genç ve 10 sporcudan oluşan bir kafile, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul edilecek. Bu önemli etkinlik, gençlerin ve sporcuların ülkenin geleceğine olan katkılarını vurgulamak adına büyük bir anlam taşıyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs okullar tatil mi, kapalı mı?

19 MAYIS OKULLAR KAPALI MI?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bir bayram olarak kutlanıyor. Bu özel gün vesilesiyle resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor. Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bu anlamlı gün gençlerin ve sporcuların önemini vurgulamak adına çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs okullar tatil mi, kapalı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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