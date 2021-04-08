Yemen'de Kovid-19'dan ölen kişi sayısı 1000'i geçti
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Yemen'de Kovid-19'dan ölen kişi sayısı 1000'i geçti

Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Yemen'de Kovid-19'dan ölen kişi sayısı 1000'i geçti

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1000'i aştı.

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Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1000'i aştı.

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, 86 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son günde 18 kişinin daha vefat etmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 1004'e, vaka sayısının da 5 bin 133'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1946 olduğu ifade edildi.

Aden, Taiz ve Hadramevt vilayetlerinde son günlerde ölü ve vaka sayısında ciddi artış kaydedildiği vurgulandı.

Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, Kovid-19 salgınına ilişkin söz konusu rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Uzun yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı ve sağlık sisteminin çöktüğü Yemen'de, çaresiz halk yeni Kovid-19'un ikinci dalgasıyla kendi kısıtlı imkanlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, ülkede açıklanan resmi vaka sayıları, salgının gerçek yayılımını yansıtmıyor. OCHA, 2 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada, salgının daha fazla yayılması ve durumun kötüye gitmesinin önüne geçmek için tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak ise Yemen'de mart ayında tespit edilen Kovid-19 vakalarının bir önceki aya göre yüzde 50 arttığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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