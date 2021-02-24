Yavuz Ağıralioğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yavuz Ağıralioğlu mesleği nedir?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu CNN Türk kanalında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Programdan sonra Yavuz Ağıralioğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yavuz Ağıralioğlu mesleği nedir? soruları merak edilmeye başladı.

Ahmet Hakan'ın CNN Türk kanalında sunduğu Tarafsız Bölge programına bugün İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu konuk oldu. Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve siyasi hayatı hakkında tüm merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972 yılında Trabzon'un Eğridere, Çaykara ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçi ve İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1995-1997 yıllarında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında BBP genel başkanlığına aday olmuştur. 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığını yürütmektedir.

Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış[4], 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür. Hâlen İYİ Parti'nin Sözcüsüdür.

Yavuz Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.