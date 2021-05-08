Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em. K.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,101953 2,84 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,149289 2,77 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098957 2,77 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015172 2,76 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,149691 2,68 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010351 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010457 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023251 1,03 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019395 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010482 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,101298 3,97 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,146245 3,55 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167311 3,53 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,189512 3,53 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,088071 3,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,040762 2,98 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087284 2,25 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016794 2,11 Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF 0,111835 2,10 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,049968 2,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028367 2,75 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040792 2,74 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071428 2,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050211 2,19 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031695 1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051547 2,42 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031012 2,39 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054960 2,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049933 2,37 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051201 2,37 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,079471 0,34 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029926 0,34 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,076021 0,33 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,074944 0,33 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033145 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,049989 -3,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051934 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020019 -0,96 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036382 0,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 485 liradan işlem görüyor