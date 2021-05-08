Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em. K.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1019532,84
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1492892,77
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0989572,77
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0151722,76
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1496912,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0103511,79
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0104571,10
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0232511,03
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0193950,99
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0104820,77
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1012983,97
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1462453,55
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1673113,53
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1895123,53
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0880713,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0407622,98
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0872842,25
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0167942,11
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF0,1118352,10
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0499682,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0283672,75
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0407922,74
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0714282,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0502112,19
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0316951,80
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0515472,42
NN Hay. Em. Altın EYF0,0310122,39
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0549602,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0499332,37
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0512012,37
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0794710,34
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0299260,34
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0760210,33
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0749440,33
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0331450,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,049989-3,17
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,051934-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020019-0,96
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0363820,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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