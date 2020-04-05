Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı
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Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı

Antalya'da traktör sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

05.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:00
Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı

Antalya'da traktör sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine jandarma görevlileri, vatandaşın tarlasına giderek, traktörle yaklaşık 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun ormanında devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir vatandaşın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek traktörle tarla sürmeye gittiğini gördü. Durdurdukları traktör sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, 'sokağa çıkma yasağını' hatırlattı. Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine jandarma görevlileri, vatandaşın tarlasına giderek, traktörle yaklaşık 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi. Jandarma tarafından evine bırakılan yaşlı adam, görevlilere teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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