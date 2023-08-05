Sinop'ta Serinlemek İçin Denize Giren Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Sinop'ta Karakum Sosyal Tesisleri'nde denize giren bir kadın, mantarları geçip ayağı yere değmediğini fark edince paniğe kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sinop'ta serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 12.15'te Karakum Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren bir kadın, mantarları geçip ayağı yere değmediğini fark edince paniğe kapıldı. Panik üzerine denizde çırpınmaya başlayan kadını çevredeki vatandaşlar fark ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP