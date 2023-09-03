Samsun'da Sağanak Sele Neden Oldu

Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı, Atatürk Bulvarı ulaşıma kapandı.

SAMSUN'da etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı, göle dönen Atatürk Bulvarı ulaşıma kapandı.

Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar su ile kaplandı, araçlar yolda kaldı. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı ayrıca sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.