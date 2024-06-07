Ersun Yanal Amedspor teknik direktörü mü oldu? Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı

Ersun Yanal Amedspor teknik direktörü mü oldu? Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de devam edecek Amed Sportif, Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı. Ersun Yanal Amedspor teknik direktörü mü oldu merak ediliyordu. İşte detaylar!

ERSUN YANAL AMEDSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik direktör konumunda olan Ersun Yanal ile anlaştı. Yanal, Amedspor'un teklifini kabul etti ve 1 yıllık anlaşma sağlandı.

1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe'yi son şampiyon yapan hoca konumunda bulunan Ersun Yanal, Amedspor'un teklifini kabul etti. Bir süredir teknik direktörlük yapmayan Ersun Yanal ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Amedspor resmi açıklamayı yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Amedspor: "Amedspor olarak, Türk futbolunda devrim yaratan teknik direktörlerden Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız." Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda takımın başında yer alan Ersun Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza atmıştı.