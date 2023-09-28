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Sahipsiz köpek tarafından ısırılan kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan Ramazan Bağcı, bacağından yaralandı. Köpek olay yerinden uzaklaşırken, sağlık ekipleri müdahale etti ve Bağcı hastaneye kaldırıldı. Bağcı, köpeklerin beslenmesinin tehlike arz ettiğini belirtti.