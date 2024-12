Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma olasılığı yüzde 47

Deprem ülkesi olan Türkiye'de beklenen büyük Marmara depreminin ayak sesleri duyulmaya başlamışken uzmanlar her gün uyarı yapmaya devam ediyor. Ünlü yer bilimli Prof. Dr. Naci Görür'den olası İstanbul depremine ilişkin korkutan uyarı geldi.

"İSTANBUL'DA HER AN 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI YÜZDE 47"

Now TV'de Ezgi Gözeger Özmemiş'in programına konuk olan Naci Görür, Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem beklediğini ifade etti. Görür, "Ortalama 7.5 büyüklüğünde gibi bir deprem olma olasılığı çok fazla. Yüzde 47 ihtimalle 1999'dan bu yana her an olmak kaydıyla. Bu çok yüksek bir olasılık. Bugünlerde deprem olma olasılığı fazla. Doğrudan doğruya tarihi depremlerden, periyot hesaplamalarından ortaya çıkıyor." dedi.

"BİLMEDİĞİN ŞEYLE MÜCADELE EDEMEZSİN"

Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçtiğini hatırlatan yer bilimci, "Bazı şeyler yapılmasına rağmen ben hazır olunduğunu sanmıyorum. Bizde unutmaktan çok, bizim halkımız kendine yakışan davranış ve tutum içerisinde olmuyor. Biz kendi ülkemizin insanlarına kötü bir şey yakıştırmak istemiyoruz ama böyle hamasetle de bu olmuyor. Bilim ışığında yürümüyor insanlarımız. Bilimsel konuları yeterince kavramamış durumda. Bilim dışı birtakım inançlarla vakit geçiriyor. Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var. Bugün bu oluyor. Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN TÜRKİYE DİZÜSTÜ ÇÖKER"

Depreme dirençli kentler inşa etmenin zannedildiği kadar zor olmadığını vurgulayan Görür, "Bir bakanlık kurun. Öbür bakanlıklara verdiğinizden biraz daha fazla bütçe verin. Devlet bakanlığı olsun, siyasete göre, partiye göre değişmesin. Türkiye'yi depreme hazırlamak üzere kurgulanmış bir bakanlık olsun. Liyakatlı kadrolarla bütün ülkeyi depreme hazırlamaya başlasın. Ekonomin, ticaretin, fabrikaların İstanbul'da. Bütün Türkiye dizüstü çöker. O zaman bu ülkenin ne ekonomik, ne siyasi bağımsızlığı kalır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü: Borç alan, talimat alır. Şu anda bile doğru dürüst para bulamadığımızı okuyoruz. O deprem olduğu zaman o yıkımda parayı nasıl bulacağız biz? Hangi tavizleri vererek alacağız?" diye konuştu.