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Kastamonu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da kent merkezi ile D765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 70 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları noktasında uyardı.