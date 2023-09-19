Edirne'de terk edilen 5 yavru köpeğe jandarma sahip çıktı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, devriye faaliyetleri sırasında terk edilmiş 5 yavru köpek buldu. Köpekler, Edirne Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Edirne'de koliye koyularak yol kenarına terk edilen 5 yavru köpeğe jandarma sahip çıktı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyetleri sırasında Edirne-Süloğlu karayolu kenarına terk edilmiş 5 yavru köpek bulundu. Yavru köpekler ekipler tarafından alınarak gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması için Edirne Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam