Edirne'de terk edilen 5 yavru köpeğe jandarma sahip çıktı

Edirne'de koliye koyularak yol kenarına terk edilen 5 yavru köpeğe jandarma sahip çıktı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyetleri sırasında Edirne-Süloğlu karayolu kenarına terk edilmiş 5 yavru köpek bulundu. Yavru köpekler ekipler tarafından alınarak gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması için Edirne Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi. - EDİRNE