Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu ve Gençlik Kompleksi Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağcılar'da yapılan Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu ve Gençlik Kompleksi törenle açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cüneyt Arkın'ın ailesinin katıldığı törende, gençlik kompleksi, e-spor merkezi ve çocuk etkinlik merkezi de yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan Bağcılar'daki Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu ve Gençlik Kompleksi törenle açıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı, yaklaşık üç ya da dört neslin tanıdığını söyledi.

Böyle isimlerin az geldiğini ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdiki çocuklar bile onu tanıyor. Ben kendisini zaten çok seviyordum. Belki de ilk izlediğim sinema filmi, onun filmiydi. Rahmetli amcam götürmüştü bizi... Onun meşhur, o güzel tarihi sahneleri olan filmlerinden birini izlemiştim. Muhtemeldir ki 5-6 yaşlarındaydım. Kendisini ziyaret ettiğimde de sohbetimiz olmuş ve özellikle kız çocuklarının barınması konusunda, öğrenci yurtları konusunda uyarıları olmuştu. Ben aslında kafama yazmıştım bunu ama rahmetli olduktan sonra kısmet oldu ve kendisinin ismini burada yaşatacağız. Cüneyt Arkın'ın bu güzel komplekste ismiyle yaşayacağı, isminin de bu güzel kompleksi uzun yıllar yaşatacağı ümidiyle, hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Yapının içerisinde gençlik kompleksi, e-spor merkezi ve Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi olduğunu anlatan İmamoğlu, "Tabii en özel tarafı, burada öğrenci yurdumuz var. Öğrenci yurdumuzda 516 gencimiz barınacak. Bakın, bu önemli. Burada bugün, 57. kreşimizi açıyoruz. İnşallah yakın zamanda 70'i bulacak." ifadelerini kullandı.

"Hepiniz bizim kahramanlarımızsınız"

Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır, çok mutlu olduğunu belirterek, "Vallahi çocuklar, ne olur gençler, hepiniz lütfen değerini bilin. Yani bunlar eserdir. Ah Cüneytciğim ah, keşke hayattayken görseydin bunları. Kim bilir nasıl gurur duyardın ama gene görüyorsun bizi yıldızların üstünde. O hep derdi ki 'Benim kahramanım, benim halkım.' Hepiniz bizim kahramanlarımızsınız. Ne olur gençler, okuyun, okuyun, okuyun. Lütfen buralara böyle sahip çıkın. Size çok ihtiyacımız var çünkü. Güzel, pırıl pırıl beyinlersiniz. Ellerine sağlık herkesin. Çok teşekkürler." diye konuştu.

Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır ise babasının gençlere çok önem verdiğini söyledi.

Babasının, aynı zamanda gençlere çok da güvendiğini ifade eden Cüreklibatır, "'Yeter ki fırsat verilsin, imkan verilsin, her şeyi başarırlar.' derdi. Vefatından kısa bir süre önce, Başkanımız da ziyaret etmişti, sağ olsun. Hatırını sormuştu. Bir televizyon programında da gençlerimizin barınma sorunundan bahsetmişti. Başkanımız da bu konuya, bu soruna duyarsız kalmadı ve böyle güzel bir merkezi bugün hizmete açtı. Çok gururluyuz Cüreklibatır ailesi olarak." dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Arkın'ın ailesi kurdele kesti.

İmamoğlu, daha sonra Bağcılar ve Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, seçimde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.