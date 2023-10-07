Bilecik'teki 6K Akıllı Duraklarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından şehirdeki bütün 6K akıllı duraklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Durak çevresindeki atık ve çöpler toplandı, bakım ve onarım yapıldı. Ayrıca camilerin bahçe ve çevresinde de yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik'te vatandaşların kullandığı 6K akıllı duraklarda temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından şehirdeki bütün 6K akıllı duraklarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli alanlarda minibüs beklemeleri amacıyla şehrin birçok noktasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Durak çevresinde görüntü kirliliği oluşturan atık ve çöpleri de toplayan ekipler, duraklardaki bakım ve onarım çalışmasını da yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ayrıca şehir merkezindeki bütün camilerin bahçe ve çevresinde de yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK