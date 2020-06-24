Yakınları sinir krizleri geçirdi.
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Yakınları sinir krizleri geçirdi.

24.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:15

Yakınları sinir krizleri geçirdi... Ayağını suya sokmak isteyen 15 yaşındaki çoban düştüğü Dicle Nehri'nde can verdi

Diyarbakır'da serinlemek için ayağını suya bırakan 15 yaşındaki çoban, dengesini kaybedip düşünce akıntıya kapılarak boğuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da serinlemek için ayağını suya bırakan 15 yaşındaki çoban, dengesini kaybetmesi sonucu Dicle Nehrine düştü. Akıntıdan çıkarılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D., kardeşiyle birlikte hayvan otlatırken, serinlemek için nehir kenarında taşın üstüne oturup ayağını suya bıraktı. Dengesini kaybedip suya düşen Mehmet D., akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Kardeşinin bağırması üzerine çevredekiler 112 sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Aile bireyleri ve vatandaşlar Mehmet D.'yi kendi imkanlarıyla kurtarmak için uzun süre çaba harcadı. Bir süre sonra Mehmet D., akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 2 kilometre ileride vatandaşlar tarafından bulundu.

Sudan çıkartılan Mehmet D.'ye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Mehmet D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin yakınları sinir krizleri geçirirken, cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kaynak: İHA

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