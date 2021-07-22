Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Yaşam

Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi Elektrik direklerinde zorlu bayram mesaisi Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Kurban Bayramı'nda da kırsal bölgelerde enerji arzında aksama yaşanmaması için yakıcı güneşin altında zorlu mesai yapıyor.

Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi

Elektrik direklerinde zorlu bayram mesaisi

VAN - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Kurban Bayramı'nda da kırsal bölgelerde enerji arzında aksama yaşanmaması için yakıcı güneşin altında zorlu mesai yapıyor.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın sağlıklı enerji hizmetinden kesintisiz bir şekilde yaralanmaları için Kurban Bayramı sürecinde de 24 saat esasına göre mesai harcıyor. Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine kırsal alana doğru harekete geçen ekipler, iş güvenliğini alarak direklere tırmanıyor. Yakıcı güneşin altında görev yapan ekipler, oluşan arızayı kısa sürede onararak zorlu bir görevi başarıyla yerine getiriyor. Ekiplerin arızaları gidermek için harcadığı yoğun mesai ise özellikle kırsal bölgede yaşayan halkın da takdirini topluyor.

"Ekiplerimiz her türlü zorlu şartta işini severek yapıyor"

İHA muhabirine konuşan Merkez Kırsal ABB Şefi Tuncer Taş, vatandaşın ailesiyle birlikte Kurban Bayramı sevinci yaşadığını anımsattı. Ekip arkadaşlarının da sahada vatandaşa sağlıklı enerji hizmeti sunmanın sevincini yaşadığını ifade eden Taş, ekip arkadaşlarının her türlü zor şartlarda işini severek yaptığını dile getirdi.

"Kesintisiz enerji için görev başındayız"

Kırsal arıza servisinde çalışan Erhan Erçek de bayram gününde vatandaşa kesintisiz enerji sunmak için görev başında olduklarını ifade ederek, her türlü koşulda çalışmalarını severek yaptıklarını söyledi.

ABB servisi çalışanı Ali Üstün ise herkesin bayram sevincini yaşadığı günde kendileri de vatandaşa verimli bir enerji vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Burak Elmas Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 11:19:19. #1.14#

title