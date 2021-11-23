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Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor.

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülemeye devam ediyor. Fotokapanlara takılan hayvanlar yaban hayatındaki hayatındaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor.

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

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