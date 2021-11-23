Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülemeye devam ediyor. Fotokapanlara takılan hayvanlar yaban hayatındaki hayatındaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor.