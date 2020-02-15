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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, İbrahim AcarBeşiktaş: Elif Teksoy, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Sevval Burnazlar, Ece Uçarı, Kardelen Karabıyık, Mina Özgel, Aleyna Fırat)PTT: Aslıhan Kılıç, Ezgi...

15.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:38
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner , İbrahim Acar

Beşiktaş: Elif Teksoy, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Sevval Burnazlar, Ece Uçarı, Kardelen Karabıyık, Mina Özgel, Aleyna )

: Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler, Ceren Baysal, Yağmur Karaoğlu, Seda Tokatlıoğlu, Sinem Yıldız, (Burcu Genç, Dolunay Çetinkaya, Leyva)

Setler: 15-25, 9-25, 12-25

Süre: 58 dakika (20, 21, 17)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında PTT, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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