Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, İbrahim AcarBeşiktaş: Elif Teksoy, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Sevval Burnazlar, Ece Uçarı, Kardelen Karabıyık, Mina Özgel, Aleyna Fırat)PTT: Aslıhan Kılıç, Ezgi...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır, İbrahim Acar
Beşiktaş: Elif Teksoy, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Sevval Burnazlar, Ece Uçarı, Kardelen Karabıyık, Mina Özgel, Aleyna Fırat)
PTT: Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler, Ceren Baysal, Yağmur Karaoğlu, Seda Tokatlıoğlu, Sinem Yıldız, (Burcu Genç, Dolunay Çetinkaya, Leyva)
Setler: 15-25, 9-25, 12-25
Süre: 58 dakika (20, 21, 17)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında PTT, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.