Venezuela lideri Maduro'nun diyalog çağrısına muhalefetten 'diktatör' yanıtı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefete diyalog çağrısında bulunurken, muhalif ldier Juan Guaido, insan hakları ihlalleri nedeniyle Maduro'nun çağrısına "diktatör" sözleriyle yanıt verdi
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da, 5 Temmuz bağımsızlık günü, iki farklı program ile kutlandı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'ın Kahramanlar Meydanı'nda gerçekleştirilen askeri geçit törenine katılırken, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ve taraftarları ise yürüyüş düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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