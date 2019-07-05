Venezuela lideri Maduro'nun diyalog çağrısına muhalefetten 'diktatör' yanıtı

Venezuela lideri Maduro'nun diyalog çağrısına muhalefetten 'diktatör' yanıtı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefete diyalog çağrısında bulunurken, muhalif ldier Juan Guaido, insan hakları ihlalleri nedeniyle Maduro'nun çağrısına "diktatör" sözleriyle yanıt verdi

Venezuela lideri Maduro'nun diyalog çağrısına muhalefetten 'diktatör' yanıtı

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da, 5 Temmuz bağımsızlık günü, iki farklı program ile kutlandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'ın Kahramanlar Meydanı'nda gerçekleştirilen askeri geçit törenine katılırken, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ve taraftarları ise yürüyüş düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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