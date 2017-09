Vatandaşlar bu makine ile kendi pullarını yapabilecek

PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer:

"Eskişehir'in özellikle üniversite şehri olduğu için bize tahsis edildi"



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de PTT'ye getirilen pul makinesi ile vatandaşlar artık kendi pullarını yapabilecekler.

Türkiye'nin sadece bir kaç iline gönderilen pul makinesi, Eskişehir'de büyük ilgi görmeye başladı. Vatandaşlar, özel günlerinde yada anı olarak saklamak istedikleri zamanları, pul makinesinde hazırlatıp ömür boyu saklayabilecekler. Kendi getirdikleri resimlerin yada PTT İki Eylül Şubesine gittiklerinde o an çekilen fotoğrafları ile bastırdıkları pulların, büyüklüklerini ve şekillerini istediği gibi ayarlayabiliyorlar.

"Eskişehir'in özellikle üniversite şehri olduğu için bize tahsis edildi"

Pul makinesinin Eskişehir'in öğrenci kenti olması dolayısıyla verildiğini ifade eden PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer, Eskişehirli vatandaşları özel günlerinde pul bastırmaları için PTT'ye davet ederek, "Bu makine Eskişehir'de dahil olmak üzere Türkiye'de bir kaç şehre verilmiş. Bu, kişilerin ya da kuruluşların kendi kişisel pullarını bastırabileceği bir makinedir. Özel günlerinde, düğünlerinde hatıralarının kalması ya da bu pulu bastırdıktan sonra postada kullanılabilecek şekilde insanlar bunu yaptırabiliyorlar. Bu Eskişehir'in özellikle üniversite şehri olduğu için bize tahsis edildi. Gençlerimize bu konu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun ile ilgili tanıtımları yeterli şekilde yapıyoruz. Ama henüz daha bundan beklediğimiz şeyi alamadık. Onun için gençlerimizin ve özellikle Eskişehirli vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Özel günlerinde, özel bildikleri günlerde eğer bize gelip müracaat ederlerse, bu konu ile ilgili kişisel pullarını çok rahat bir şekilde yaptırabilirler" dedi.