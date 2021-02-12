Van ve Bitlis'te yüz yüze eğitime başlayacak okullar dezenfekte edildi
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Van ve Bitlis'te yüz yüze eğitime başlayacak okullar dezenfekte edildi

12.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:19
Van ve Bitlis'te yüz yüze eğitime başlayacak okullar dezenfekte edildi

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahallelerdeki okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahallelerdeki okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarının sürdüren belediye, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışma başlattı.

Ekipler, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin yapılacağı köy okulları ile bağımsız anaokullarında, sınıflar, toplu kullanım alanları, konferans salonu, lavabo ve koridorları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Salih Akman, şu ana kadar 20 okulun dezenfekte edildiğini söyledi.

Bugün 9 okulun daha dezenfekte edileceğini belirten Akman, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Aylardır maske, mesafe ve temizlik konusunda kişisel koruma alışkanlığını kazanan çocuklarımızın eğitim gördükleri okulların da hijyeni sağlamak için tüm ekip ve imkanlarımızla çalışıyoruz." diye konuştu.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise köy ve beldelerdeki okullarda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti.

İl genelinde 447 okul, 2 bin 83 öğretmen ve 29 bin 713 öğrenciyle yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydeden Korkmaz, "Bu okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütüldü. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan ve sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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