Van Gölü'nde flamingoların eşsiz dansı Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlara renk katan flamingolar, bu yıl yine geldikleri Edremit kıyısında görsel şölen oluşturdu.

Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlara renk katan flamingolar, bu yıl yine geldikleri Edremit kıyısında görsel şölen oluşturdu.

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Van Gölü Havzası'nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, bu yıl Edremit ilçesindeki Van Gölü kıyısında bulunan Enginsu Mahallesi'ni mesken tuttu. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen flamingolar, bu yıl ise Van Gölü'nün Edremit sahillerinde gözlemlendi.

Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250'sine ev sahipliği yapan havzada görüntülenen flamingolar, ornito (kuş) fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Göl çevresindeki sulak alanda beslenen flamingoların havadan çekilen görüntüleri, izleyenleri hayran bırakıyor. Drone ile çekilen görüntülerde adeta görsel şov yapan flamingolar ziyaretçilerini bekliyor.

"GÜZEL FOTOĞRAFLAR YAKALADIK"

İHA muhabirine konuşan Van Sinema ve Fotoğraf Derneği Başkanı Murat Cacim, göçmen kuşlarının göç güzergahında yer alan Van Gölü Havzası'nın birçok kuşa ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu kuşlar arasında en çok flamingoların dikkat çektiğini ifade eden Cacim, "Ekip olarak buraya flamingoları çekmeye geldik. Güzel fotoğraflar yakaladık. Ancak daha iyi fotoğraf çekmek için daha erken saatte buraya gelmek gerekiyor. Diğer taraftan burada kamp kurmak gerekiyor. Van geçiş güzergahında yer aldığı için kuş popülasyonu yüksek bir yer. Özellikle ornito çekimleri yapan fotoğrafçıları buraya bekleriz. Bölgede 250'ye yakın kuş çeşidi var. Bu yüzden fotoğrafçılar çekmek istedikleri kuş türünü burada rahatlıkla bulabilirler" dedi.

"BİR SÜRE DİNLENEN KUŞLAR, GÖÇ YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Flamingoların popülasyonun geçtiğimiz yıllara oranla arttığına dikkat çeken Veteriner Hekim İsa Yiğit ise "Popülasyonun artmasının nedeni bölgenin sakinleşmesi ve avlanmanın azalmasından kaynaklanmaktadır. Korona virüsten dolayı insanlar daha az dışarı çıktı ve hayvanlar da daha çok sakinleştiği için bölgeye daha çok akın etmeye başladı. Bölgemiz de göç yolunda olduğu için burada bir süre dinlenen kuşlar, göç yoluna devam ediyor" diye konuştu.

(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/İHA)

Kaynak: İHA