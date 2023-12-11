Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Esrük Dağı'na tırmandı

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Muradiye ilçesindeki Esrük Dağı'na tırmandı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla zirvede Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Derneğin genel sekreteri Şerafettin Bilici'nin koordinatörlüğünde bir araya gelen dernek üyesi 10 kişi, zorlu tırmanışın ardından 2 bin 965 rakımlı Esrük Dağı'nın zirvesine çıktı.

Dernek üyeleri zirvede Türk ve Filistin bayrağı açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen İsrail'in 7 Ekim sonrasında saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Herkesin bu zulme tepki göstermesi gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Filistin'de bir soykırım yapılıyor. İsrail'in, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukukta ve tüm insanların vicdanında hapsedilmesi gerekiyor. Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayan İsrail, yaşlı, genç, kadın ve çocuk ayırt etmeden saldırına devam ediyor. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Her gün yüzlerce Filistinli şehit oluyor. Bu zulmün durmasını istiyoruz. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri olarak Gazze'ye yönelik saldırıları kınıyoruz."