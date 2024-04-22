Üye Girişi
Haberler

Eski günlerine kavuşan Karasu Çayı bir çok yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'ne dökülen Karasu Çayı, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle eski günlerine dönmesiyle birçok yaban kuşlarına yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Karasu Çayı'nın eski günlerine kavuşmasıyla başta leylekler olmak üzere birçok kuş türüne yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Eski günlerine kavuşan Karasu Çayı bir çok yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor

VAN - Van Gölü'ne dökülen Karasu Çayı, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle eski günlerine dönmesiyle birçok yaban kuşlarına yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Van Gölü'nü besleyen 102 derenin arasında bulunan Karasu Çayı, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle eskisi gibi akmaya başladı. Birçok yabani kuşa ev sahipliği yapan çay, inci kefali göçünde önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan küresel ısınma sonucu kuruyan Karasu Çayı'nın bu yıl bol yağış almasıyla eski günlerine dönmesi uzmanları sevindirdi. Karasu Çayı'nın eski günlerine kavuşmasıyla başta leylekler olmak üzere birçok kuş türüne yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Karasu çayı bunda 1 sene önce kurumak üzereydi. Van Gölü havzasında son 20 yılın en çok yağış alan Mart ayı ile beraber sulak alanlar tekrar canlanmaya başladı. Bu canlanan yerlere de yaban hayvanları hiç vakit kaybetmeden gelmeye başladılar. Daha öncede bu alanda yüzden fazla kuş türü yaşıyordu, şimdi baharın habercisi olan leylekler ve diğer kuş türleri gelmeye başladı. Biz sulak alanlarımız bozmadığımız zaman yaban hayvanları buralara gelecek. Bulunduğumuz alan Zeve Şehitliğine yakın bir yer. Zeve Şehitliği artık leyleklerle, allı turnalarla, flamingolarla ak balıkçılarla, angıtlarla, kılıç gagalılarla ve adını sayamadığımız yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Biyolojik bir laboratuvar olan Karasu Çayı suyunun direk göle akmaması için bir an önce tedbir alınması gerek. Burası kurtarılınca kendiliğinden kuş cennetine dönecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Gölü Van Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! TOMRİS HATUN KİMDİR? Tomris Hatun hangi devlet? Tomris Hatun neden öldü? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti mİ? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? Özgür Özel kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli?
title