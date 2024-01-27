Van Gölü'nde motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi kurtarıldı

Van Gölü'nde motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü açıklarında Celal Pirol hakimiyetindeki 'Deryalı' adlı balıkçı teknesinin motoru arızalandı. Tekne bir süre sürüklenince kaptanı Celal Pirol 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından balıkçı teknesini aramaya koyulan Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'ne bağlı gemi adamları balıkçı teknesine kısa sürede ulaştı. 'Deryalı' adlı balıkçı teknesini KB-1301 botuna bağlayan gemi adamları, içerisinde kaptan Celal Pirol ve yanında bulunan Hakan Biltekin adlı vatandaşları ve balıkçı teknesini Tatvan Feribot Limanı'na çekti. - BİTLİS