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Muş'ta Havalimanı Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

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Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, havalimanı yolunda başlattıkları aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile trafik kazaları riski azaltıldı ve güvenli geçiş sağlandı.

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, havalimanı yolunda başlattıkları aydınlatma çalışmalarını tamamlandı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanı yolunda yürütülen çalışmayla trafik kazaları riskini azalttıklarını söyledi.

Elektrik dağıtımının yanı sıra cadde ve sokakların aydınlatılması işlerini yaptıklarını anlatan Coşar, "Havalimanı yolunda bulunan kavşaklar ve okul geçişlerin olduğu alanlarda aydınlatma çalışması ekiplerimizce gerçekleştirildi. Bu sayede havalimanın güzergahında bulunan köy gurup yollarının geçişleri aydınlatılarak daha güvenli hale getirildi. Diğer kavşaklarda da çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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