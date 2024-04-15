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Van Gölü'nde İnci Kefali Av Yasağı Başladı

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Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin korunması için uygulanan 90 günlük av yasağının başlamasıyla balıkçılar teknelerini kıyıya çekti.

Göle kıyısı bulunan yerleşim yerlerinde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakıyor.

Bu süreçte balıkların avlanılmasının ve satılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan 90 günlük av yasağı dönemi başladı.

Yasak öncesinde göle bıraktıkları ağları toplayarak sezonu tamamlayan balıkçılar, teknelerini kıyıya demirledi.

Van Gölü'nde 15 yıldır balıkçılık yapan Önder Güler, yasak döneminin başlamasıyla tekneleri kıyıya çekerek 3 aylık sürecin bitmesini beklemeye başladıklarını söyledi.

Bu süreçte teknelerin ve ağların bakımını yaptıklarını belirten Güler, "Yasak bittikten sonra 'vira bismillah' diyerek avcılığa başlıyoruz. Yasağın uygulandığı dönemde avcılığın yapılmasına karşıyız. Balıkların üremesi ve gölde balık bolluğunun yaşanması bizim için daha iyi. Bu nedenle yasağa herkesin uymasını istiyoruz. Kaçak avcılık yapanlara sesleniyorum, bu dönemde balıkları avlamayalım, satmayalım. Bunu yaparsak gölde balık bollaşır ve daha çok gelir elde ederiz. Hepimiz buradan ekmek yiyoruz. Buna sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Balıkçı Atilla Dağdelen ise tekneleri kıyıya çekip bakımını yaptıklarını ifade ederek, "Uygulanan av yasağına uymazsak gelecek yıllarda verim alamayız. 15 Temmuz'a kadar yasağın bitmesini bekleyeceğiz. Bu süreçte balığa sahip çıkacağız ve kaçak avlanmasına izin vermeyeceğiz. Herkesin de bu yasağa uymasını bekliyoruz." dedi.

Motor ustası Bestami Başkara da "Kıyıya çekilen teknelerin bakımını yapıyoruz. Eksikleri varsa tamamlayıp yeni sezona hazırlıyoruz. İnci kefali ilimizin değeri, bu nedenle korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Gölü Balıkçılık Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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