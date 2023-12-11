Vangölü Aktivistleri Esruk Dağı'na Tırmandı

Van'ın Muradiye ilçesindeki Esruk Dağı'na kar ve tipiye rağmen Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 15 kişilik grup tırmandı. Grup, Türk bayrağı ve 'Van Gölü kirlenmesin' pankartıyla zirvede slogan attı.

Aktivistler kar ve tipiye rağmen Esruk Dağı'na tırmandı

BİTLİS - Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 15 kişilik grup, kar ve tipiye rağmen Van'ın Muradiye ilçesindeki Esruk Dağı'na tırmandı.

Dernek üyeleri, Dünya Dağcılık Günü nedeniyle Muradiye'nin Ünseli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin 940 rakımlı Esruk Dağı'na tırmandı. Zaman zaman tipi ve kar yağışına yakalanan grup üyeleri, zorlu bir tırmanışın sonunda karla kaplı zirveye ulaştı. Burada Türk bayrağının yanı sıra Filistin bayrağı ve 'Van Gölü kirlenmesin' pankartı açan dernek üyeleri, hep bir ağızda da "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganı atıktan sonra inişe geçtiler.