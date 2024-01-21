Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından sezonun açıldığı Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, kentte etkili olan kar sonrası kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarasına karşı kayak yapma imkanı buldu.

Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden merkezde yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve çocuklar kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Merkezde görevli kayak antrenörü Bülent Kayhan, Van'da kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığını ifade eden Kayhan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, halkımız, sporcularımız ve Van'da misafir bulunan İranlılar yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca çevre illerden de gelenler var. Bu yıl Van'ın kayak sezonunu açmış bulunmaktayız. Okulların tatil olmasıyla yoğunluk her gün artıyor. Bugün pazar ve burada yaklaşık 800 kayaksever var. Aileleri ile buradalar. Bu güzel ortamı değerlendiriyorlar."

Kayakseverlerden Merve Berfin Gökhan da "Yıllardır Abalı Kayak merkezine geliyorum. Burayı çok seviyorum. Kayak öğrendiğim yer de burası. Burada çok yetenekli eğitmenler var. Kar yağdığı sürece gelmeyi planlıyoruz. Manzara çok güzel. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Okulların tatil olmasıyla soluğu kayak merkezinde aldıklarını anlatan Zerya Yağan da "Tatilimizin ilk günlerinde kayak yapmak istedik. Güzel zaman geçiriyoruz. Ağabeyim bana snowboard öğretiyor. Kuzenlerimle birlikte eğleniyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezindeki pistlerin çok güzel olduğunu dile getiren Yuşa Sünnetçioğlu, "Eğlenceli bir hafta sonu geçiriyoruz. Kayak merkezinde güzel imkanlar sunuluyor. İnsanlar kayak takımları kızakla kayıyorlar, snowboard yapıyorlar. Doğası ve havasıyla güzel bir yerdeyiz." ifadelerini kullandı.