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Van Gölü'ne dikkat çekmek için Berit Dağı'na tırmandılar

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için Berit Dağı'na tırmandı. Zirveye ulaşan dağcılar, 'Van Gölü kirlemesin, mavi kalsın' pankartını açtı.

Van Gölü'ne dikkat çekmek için Berit Dağı'na tırmandılar

BİTLİS – Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için Berit Dağı'na tırmandı.

Kınıközü köyünde bir araya gelen dağcılar, karla kaplı 3 bin 50 rakımlı Berit Dağı'na tırmanış yaptı. Zirveye ulaşan dağcılar, fotoğraf çektikten sonra 'Van Gölü kirlemesin, mavi kalsın' pankartını açtı.

Dağcı Murat Akşit, yoğun kar yağışı altında sahur yapıp sabah namazı kıldıktan sonra harekete geçtiklerini belirterek, "Düşük tempo ile devam edip 2 bin 900 rakımlı bölgeye yaklaşınca bu etabın buz ve çığ riski oluşturan kornişle kaplı olduğunu gördük. Krampon ve kazma kullanarak son derece dikkatli bir şekilde sırt hata ulaştık. Burada da bizi çok yoğun sis karşıladı. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü bu olumsuzlukta Wikiloc yardımıyla 3 bin 50 metrelik zirveye ulaştık. Oruçlu olduğumuz için zirvede kısa kalıp fotoğraf çektikten sonra inişe geçtik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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