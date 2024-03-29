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Vanlı dağcılar 2 bin 781 rakımlı dağa tırmandı

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Vanlı dağcılar 2 bin 781 rakımlı dağa tırmandı

VAN - Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Gevaş ilçe sınırında yer alan 2 bin 781 rakımlı Tazarine Dağı'na keşif tırmanışı yaptı.

Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Zorlu kış şartlarına rağmen yeni zirve keşiflerine devam eden dağcılar, 2 bin 781 rakımlı Tazarine Dağı'na tırmandı.

Her hafta profesyonel şekilde keşif yapan dağcılar, dağa tırmanmak için Gevaş ilçesine bağlı Dağyöre Mahallesinde bir araya geldi. Aşırı rüzgar ve düşük sıcaklıklara rağmen tırmanış rotasını başarıyla tamamlayan dağcılar, zirvede Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla karşılaştı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, Van Gölü Havzası'nda bulunan dağların tanıtımını yapmaya devam ettiklerini belirtti. Karacan, "Keşif sırasında aynı dağ sırası içerisinde bulunan ve halk arasında Gühura Mihe ve Ware Geze adıyla bilinen iki ayrı zirve içinde rota oluşturduk. Amacımız Van il sınırları içerisinde bulunan bütün zirvelere çıkmaktır. Özellikle rotası bulunmayan ve ismi bile bilinmeyen dağlar için rota oluşturarak gelecek dağcılara kolaylık sağlamaktayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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